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bp объявила о четырех новых назначениях в своем бизнес-руководстве в Азербайджане, Грузии и Турции

Энергетика Материалы 1 июля 2024 14:40 (UTC +04:00)

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Компания bp объявила о четырех новых назначениях в своем бизнес-руководстве в Азербайджане, Грузии и Турции, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на компанию.

"Эти изменения являются частью постоянного стремления bp к безопасной и надежной работе в регионе, а также к развитию национального персонала и рабочей силы, задействованной в ее деятельности", - заявили в компании.

Так, Лейла Мамедова назначена вице-президентом bp по кадрам и культуре в Азербайджане, Грузии и Турции.

Рассел Моррис был назначен вице-президентом по скважинам в указанном регионе.

А Мэтт Киркхэм стал вице-президентом по проектам в Азербайджане, Грузии и Турции, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, заменив Катала Келли.

Дэн Спаркс назначен вице-президентом по недропользованию в Азербайджане, Грузии и Турции, заменив Рошни Мусаи.

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