Азербайджан и Болгария обсудили потенциал сотрудничества в энергосекторе (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Болгария обсудили потенциал сотрудничества в энергетическом секторе.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации отмечается, что состоялась встреча с министром энергетики Болгарии Владимиром Малиновым.

"Мы обсудили будущие направления экономических связей между Азербайджаном и Болгарией, а также потенциал сотрудничества в энергетическом, торговом и промышленном секторах", - говорится в публикации.

Отметим, что первого июля состоялось шестое заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Болгарией.

В ходе заседания министр энергетики Болгарии отметил, что энергетический сектор занимает особое место в двустороннем сотрудничестве стран.

"Азербайджан является стратегическим партнером Болгарии в сфере энергетики. Хотел бы отметить регулярный и конструктивный диалог между министерствами энергетики двух стран. Выражаем искреннюю благодарность Азербайджану за поддержку усилий болгарского правительства по диверсификации источников и объемов поставок", - подчеркнул он.

По итогам заседания был подписан протокол. Документ предусматривает дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией в сферах экономики, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, энергетики, транспорта, информационно-коммуникационных технологий, здравоохранения, окружающей среды, туризма, а также научно-технической, гуманитарной и социальной сферах.

Напомним, что Болгария с 2021 года получает газ с азербайджанского месторождения "Шахдениз" на долгосрочной основе. С 2023 года SOCAR также поставляет свои излишки газа в Болгарию при появлении такой возможности.

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