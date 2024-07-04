Азербайджан, ЕС и ВБ обсудили деятельность Фонда энергоэффективности в рамках AZTAF

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Азербайджанской Республики, Европейский союз (ЕС) и Всемирный банк (ВБ) обсудили операционную структуру, деятельность Фонда энергоэффективности в рамках Программы оперативной технической помощи для Азербайджана (AZTAF), а также основные результаты дорожной карты Национальной программы реновации для частных и общественных зданий, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным ВБ, этот проект технической помощи включает запуск Фонда энергоэффективности (ФЭ), усиление политики в отношении ФЭ и определение инвестиционных возможностей в этой области. Кроме того, Программа AZTAF также оказывает поддержку правительству в разработке комплексных мер, которые включают обновление частных и общественных зданий с целью улучшения показателей энергосбережения.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие посол Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко, начальник отдела энергоэффективности министерства энергетики Азербайджана Наргиз Багирли, главный специалист по операциям Всемирного банка Саида Багирли и руководитель Компонента технической помощи "Энергоэффективность и климат" по программе AZTAF Ясемин Орудж.

Спикеры подчеркнули, что сотрудничество между этими тремя учреждениями играет важную роль в полноценном функционировании Фонда энергоэффективности в Азербайджане и подготовке соответствующих политических и инвестиционных решений..

Отмечается, что это мероприятие, являющееся итогом серии семинаров, запланированных в рамках Программы оперативной технической помощи AZTAF "Энергоэффективность и климат", было организовано с целью представления предварительных результатов проекта и сбора отзывов от различных заинтересованных сторон.

"Здания являются основными потребителями энергии, и их реновация является одним из наиболее эффективных способов повышения энергоэффективности. В проекте дорожной карты, разработанной в рамках Программы AZTAF, отражен общий план обновления как частных, так и общественных зданий с использованием новейших технологий и передовых практик. Учитывая роль энергоэффективности в строительном секторе не только в достижении целей, обозначенных в Национальных приоритетах Азербайджана до 2030 года, но и в улучшении городской среды и условий жизни, Всемирный банк в рамках подготовки дорожной карты для Национальной программы реновации проводит исследование рынка под названием "Потенциал ФЭ в общественных зданиях", - говорится в сообщении банка.

Отметим, что AZTAF - это трехлетняя программа с общим бюджетом 5,25 миллиона евро, финансируемая ЕС и реализуемая Всемирным банком. Целью программы является оказание консультативной и аналитической поддержки правительству в соответствии с Национальными приоритетами Азербайджана до 2030 года и Национальной стратегией социально-экономического развития на 2022-2026 годы.

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