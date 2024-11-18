Назван объем добычи нефти Азербайджаном за январь-октябрь

БАКУ /Trend/ - По оперативным данным за январь-октябрь текущего года, в Азербайджане добыто 24,1 миллиона тонн нефти (вместе с газовым конденсатом).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на данные министерства энергетики страны.

Согласно информации, 13,9 миллиона тонн добытой нефти пришлось на месторождение "Азери-Чираг-Гюнешли", 3,5 миллиона тонн (газовый конденсат) - на месторождение "Шахдениз", 0,5 миллиона тонн (газовый конденсат) - на месторождение "Абшерон". Добыча нефти (вместе с газовым конденсатом) по SOCAR составила 6,2 млн тонн.

За этот период было экспортировано 19,9 млн тонн нефти (вместе с газовым конденсатом). Из них 17,4 млн тонн приходится на консорциумы, а 2,5 млн тонн - на SOCAR.

Переработка нефти в январе-октябре 2024 года составила 5,5 млн тонн.

Отметим, что в октябре 2024 года суточная добыча нефти (вместе с газовым конденсатом) составила 79,947 тыс. тонн. Из них 65,462 тыс. тонн - сырая нефть, 14,485 тыс. тонн - газовый конденсат.

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