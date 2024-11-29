Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - 28 ноября цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста увеличилась на 0,05 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 74,84 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,03 доллара - до 73,56 доллара за баррель.

Цена нефти сорта URALS уменьшилась на 0,07 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 60,46 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, понизилась на 0,06 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 73,87 доллара за баррель.

Официальный курс на 29 ноября составляет 1,7 AZN/1 USD.