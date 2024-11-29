Состоялось заседание Координационного совета по поэтапному внедрению элементов рынка электроэнергии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Под председательством министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова состоялось первое заседание Координационного совета, созданного в целях реализации "Плана мероприятий по поэтапному внедрению элементов рынка электроэнергии", утвержденного в соответствии с надлежащим распоряжением Кабинета министров.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространило Министерство энергетики Азербайджана.

В своем выступлении министр отметил, что распоряжением № 1209 Президента Азербайджанской Республики от 29 мая 2019 года "Об ускорении реформ в энергетическом секторе Азербайджанской Республики" определены основные направления реформ и в связи с ними ведется соответствующая работа.

Было подчеркнуто, что основной целью реформ в электроэнергетике является постоянное укрепление энергетической безопасности, развитие систем управления с точки зрения передового международного опыта, привлечение частных инвестиций и снижение финансового бремени государства.

"Также в качестве основных приоритетов развития сектора были отмечены оптимизация затрат на производство электроэнергии, дальнейшее повышение эффективности и качества услуг, а также обеспечение конкурентной среды.

Затем в соответствии с повесткой дня заседания были доведены до внимания сведения о работе, проделанной соответствующими структурами в связи с исполнением закона Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике" и "Плана мероприятий по поэтапному внедрению элементов рынка электроэнергии".

При Координационном совете созданы подгруппы по соответствующим направлениям, определены задачи на предстоящий период, приняты решения.

В заседании приняли участие представители министерств энергетики, экономики, финансов, юстиции, Азербайджанского инвестиционного холдинга, ОАО "Азерэнержи", ОАО "Азеришыг" и Агентства по регулированию энергетических вопросов", - говорится в информации ведомства.

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