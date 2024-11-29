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Состоялось заседание Координационного совета по поэтапному внедрению элементов рынка электроэнергии (ФОТО)

Энергетика Материалы 29 ноября 2024 13:57 (UTC +04:00)
Состоялось заседание Координационного совета по поэтапному внедрению элементов рынка электроэнергии (ФОТО)

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Под председательством министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова состоялось первое заседание Координационного совета, созданного в целях реализации "Плана мероприятий по поэтапному внедрению элементов рынка электроэнергии", утвержденного в соответствии с надлежащим распоряжением Кабинета министров.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространило Министерство энергетики Азербайджана.

В своем выступлении министр отметил, что распоряжением № 1209 Президента Азербайджанской Республики от 29 мая 2019 года "Об ускорении реформ в энергетическом секторе Азербайджанской Республики" определены основные направления реформ и в связи с ними ведется соответствующая работа.

Было подчеркнуто, что основной целью реформ в электроэнергетике является постоянное укрепление энергетической безопасности, развитие систем управления с точки зрения передового международного опыта, привлечение частных инвестиций и снижение финансового бремени государства.

"Также в качестве основных приоритетов развития сектора были отмечены оптимизация затрат на производство электроэнергии, дальнейшее повышение эффективности и качества услуг, а также обеспечение конкурентной среды.

Затем в соответствии с повесткой дня заседания были доведены до внимания сведения о работе, проделанной соответствующими структурами в связи с исполнением закона Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике" и "Плана мероприятий по поэтапному внедрению элементов рынка электроэнергии".

При Координационном совете созданы подгруппы по соответствующим направлениям, определены задачи на предстоящий период, приняты решения.

В заседании приняли участие представители министерств энергетики, экономики, финансов, юстиции, Азербайджанского инвестиционного холдинга, ОАО "Азерэнержи", ОАО "Азеришыг" и Агентства по регулированию энергетических вопросов", - говорится в информации ведомства.

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Состоялось заседание Координационного совета по поэтапному внедрению элементов рынка электроэнергии (ФОТО)
Состоялось заседание Координационного совета по поэтапному внедрению элементов рынка электроэнергии (ФОТО)
Состоялось заседание Координационного совета по поэтапному внедрению элементов рынка электроэнергии (ФОТО)
Состоялось заседание Координационного совета по поэтапному внедрению элементов рынка электроэнергии (ФОТО)
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