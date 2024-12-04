Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - 3 декабря цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста увеличилась на 1,86 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 76,05 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,86 доллара - до 74,75 доллара за баррель.

Цена нефти сорта URALS увеличилась на 1,83 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 61,56 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, третьего повысилась на 1,98 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 75,02 доллара за баррель.

Официальный курс на четвертое декабря составляет 1,7 AZN/1 USD.