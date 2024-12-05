SOCAR и “Yokogawa Electric” подписали меморандум о взаимопонимании (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:04), добавить фотографии с названием в новость: socar_yokogawa_051224, заглавная - socar_yokogawa_051224, поменять заголовок на: SOCAR и “Yokogawa Electric” подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания “Yokogawa Electric” подписали меморандум о взаимопонимании.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на SOCAR, меморандум подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и президент компании “Yokogawa Europe B.V.” и вице-президент корпорации “Yokogawa Electric Corporation” Сейта Хагихара.

Отмечается, что меморандум предусматривает расширение существующего сотрудничества между компаниями.

Согласно документу, стороны будут сотрудничать в оптимизации производства, повышении энергоэффективности, деятельности по декарбонизации, сокращении выбросов, а также в направлениях, связанных с цифровизацией и другими областями. Кроме того, будет изучена возможность реализации совместных проектов.

Отметим, что октябре текущего года стороны обсудили возможности сотрудничества в сферах цифровизации производства, переработки и других сферах, а также вопросы энергетического перехода, декарбонизации.