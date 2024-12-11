Назван объем добычи нефти и газа в Азербайджане за текущий год (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 10:12)

БАКУ /Trend/ - По оперативным данным за январь-ноябрь 2024 года, в Азербайджане добыто 26,5 миллиона тонн нефти (вместе с конденсатом).

Как сообщили в среду Trend в министерстве энергетики Азербайджана, 15,4 миллиона тонн пришлось на месторождение "Азери-Чираг-Гюнешли", 3,8 миллиона тонн (конденсат) - на месторождение "Шахдениз", 0,52 миллиона тонн (конденсат) - на месторождение "Абшерон". Добыча нефти (вместе с конденсатом) по SOCAR составила 6,8 миллиона тонн.

За 11 месяцев экспортировано 22,2 миллиона тонн нефти (вместе с конденсатом). Из них 19,2 миллиона тонн приходится на консорциумы, а 3 миллиона тонн - на долю SOCAR.

Переработка нефти в январе-ноябре 2024 года составила 5,5 миллиона тонн.

Отметим, что в ноябре текущего года среднесуточная добыча нефти по республике составила 80771 тонну. Из них 65 885 тонн (486 тысяч баррелей) приходится на долю сырой нефти, 14 886 тонн - на среднесуточную добычу конденсата.

С января по ноябрь 2024 года было добыто 45,8 миллиарда кубометров природного газа. 12,1 миллиарда кубометров газа добыто на месторождении “Азери-Чираг-Гюнешли”, 25,3 миллиарда кубометров - на месторождении “Шахдениз”, 1,4 миллиарда кубометров - на месторождении “Абшерон”, 7 миллиардов кубометров - по SOCAR. Добыча газа увеличилась на 1,8 миллиарда кубометров по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Продажи газа за рубеж за отчетный период составили 22,9 миллиарда кубометров, что на 5 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. 11,7 миллиарда кубометров газа было продано в Европу, 9 миллиардов кубометров - в Турцию и 2,2 миллиарда кубометров - в Грузию. За это время по TANAP в Турцию было поставлено 5,1 миллиарда кубометров газа.

С момента ввода в эксплуатацию месторождений ”Азери-Чираг-Гюнешли“ и ”Шахдениз" до 1 декабря 2024 года добыто 648,4 миллиона тонн нефти (вместе с газовым конденсатом), 462,8 миллиарда кубометров газа. С “Азери-Чираг-Гюнешли“ добыто 600,1 миллиона тонн нефти, 228,5 миллиарда кубометров газа, с ”Шахдениз" - около 48,3 миллиона тонн конденсата, 234,3 миллиарда кубометров газа. До 1 декабря с этих месторождений на экспорт было отправлено 646,4 миллиона тонн нефти и 167,6 миллиарда кубометров газа.