Производство на АЧГ достигло отметки в 600 миллионов тонн (Дополнено)

БАКУ/Trend/ - Производство на "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) достигло отметки в 600 миллионов тонн, сообщает Trend со ссылкой на bp.

"bp, которая является оператором нефтяного месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли", сообщает от имени партнеров по проекту – SOCAR, MOL, INPEX, ExxonMobil, TPAO, ITOCHU и ONGC Videsh – о достижении объема добычи в 600 миллионов тонн нефти. 600 миллионов тонн нефти были транспортированы на мировые рынки, главным образом, через экспортные трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и Западный маршрут из терминала Сангачал близ Баку, пересекающего территорию Азербайджана, Грузии и Турции", - говорится в сообщении компании.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что это колоссальное достижение, которое подчеркивает непреходящий успех энергетического сектора Азербайджана.

"Этот рубеж является свидетельством дальновидного лидерства общенационального лидера Гейдара Алиева. Стратегическое видение основателя современного Азербайджана привело к подписанию в 1994 году “Контракта века”, заложившего основу энергетической независимости и экономического процветания нашей страны. Отмечая 30-летие АЧГ, SOCAR продолжает преданно развивать это наследие, стремясь к созданию ценности, инноваций и устойчивости в энергетической сфере", - сказал он.

А региональный президент bp в Азербайджане, Грузии и Турции Гэри Джонс заявил, что это еще одна историческая веха, достигнутая на 30-летие АЧГ.

"Мы гордимся тем, что 600 миллионов тонн общей добычи нефти стали результатом безопасных, надежных и экологически ответственных операций. Это достижение свидетельствует об огромном вкладе АЧГ в развитие страны и всех заинтересованных сторон. Оно также отражает безупречную преданность тысяч людей, в основном граждан Азербайджана, которым АЧГ обязан своим успехом. Я хотел бы поблагодарить весь персонал АЧГ, особенно команды, отвечающие за операции, за их исключительные результаты и приверженность безопасности и операционному совершенству.

Стратегия bp заключается в инвестициях как в сегодняшнюю энергосистему, например, в развитие АЧГ, так и в энергосистему будущего. В качестве оператора мы остаемся привержены тесному сотрудничеству с правительством и SOCAR, чтобы обеспечить дальнейшие долгосрочные выгоды от АЧГ для Азербайджана, его народа и наших партнеров на десятилетия вперед",- добавил он.