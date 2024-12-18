Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - 17 декабря цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась на 1,13 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 75 долларов за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 1,18 доллара - до 73,67 доллара за баррель.

Цена нефти сорта URALS снизилась на 1,1 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 60,23 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, понизилась на 1,06 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 73,68 доллара за баррель.

Официальный курс на 18 декабря составляет 1,7 AZN/1 USD.