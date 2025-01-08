Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Стоимость 1 барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 0,15 доллара США, или на 0,19 процента, до 79.63 доллара США.

Как сообщает в среду Trend, цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent составила 77,89 доллара США.

Средняя цена барреля нефти в Государственном бюджете Азербайджана в этом году заложена на уровне 70 долларов США.

Напомним, что самая низкая цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

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