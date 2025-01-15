Назван объем добычи нефти и газа в Азербайджане за прошлый год (ФОТО) (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - По оперативным данным за январь-декабрь 2024 год, в Азербайджане добыто 29,1 миллиона тонн нефти (вместе с конденсатом).

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Согласно информации, из этого объема на долю месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" пришлось 16,8 миллиона тонн, на "Шахдениз" - 4,2 миллиона тонн (конденсат), а на "Абшерон" - 0,6 миллиона тонн (конденсат). Добыча нефти (включая конденсат) SOCAR составила 7,5 миллиона тонн.

Отмечается, что объем переработки нефти в прошлом году составил 5,8 миллиона тонн.

Подчеркивается, что в декабре 2024 года среднесуточная добыча нефти (включая конденсат) составила 80,776 миллиона тонн (609 тысяч баррелей). Из них 65,987 миллиона тонн (487 тысяч баррелей) пришлось на сырую нефть, а 14,789 миллиона тонн (122 тысячи баррелей) - на конденсат.

В 2024 году в стране было добыто 50,3 миллиарда кубометров природного газа (рост по сравнению с показателем 2023 года на два миллиарда кубометров газа). Из этого объема 13,3 миллиарда кубометров пришлось на месторождение "Азери-Чираг-Гюнешли", 27,8 миллиарда кубометров - на "Шахдениз", 1,5 миллиарда кубометров - на "Абшерон", а 7,7 миллиарда кубометров - на долю SOCAR.