Азербайджан и АБИИ обсудили возможности партнерства в энергетических и транспортных проектах (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) обсудили возможности партнерства в энергетических и транспортных проектах.

Как передает в среду Trend, об этом на своей странице в социальной сети X написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации отмечается, что состоялась встреча с главным директором по инвестициям АБИИ Константином Лимитовским.

На встрече было подчеркнуто активное сотрудничество нашей страны с АБИИ. Было отмечено, что АБИИ поддерживает укрепление энергетической безопасности в регионе и вносит вклад в развитие "зеленой" энергетики в Азербайджане.

Отмечено, что АБИИ имеет большой опыт в разработке инвестиционных программ со странами-членами и поддерживает развитие инфраструктуры, включая энергетику, транспорт, градостроительство, логистику, телекоммуникации, окружающую среду и другие сектора.

АБИИ - это многосторонний банк развития, миссия которого заключается в финансировании в Азии и за ее пределами инфраструктуры для завтрашнего дня, в основе которой лежит устойчивое развитие. Капитализация банка составляет 100 миллиардов долларов США.