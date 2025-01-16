Назван объем электроэнергии, произведенной в Азербайджане в 2024 году (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По оперативным данным за январь-декабрь 2024 года производство электроэнергии в Азербайджане составило 28 миллиардов 394,1 миллиона киловатт-час, экспорт составил 1 миллиард 397,5 миллиона киловатт-час, а импорт - 170,5 миллиона киловатт-час.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова на личной странице в социальной сети Х.

"По сравнению с 2023 годом производство электроэнергии на гидроэлектростанциях увеличилось на 1 миллиард 247,8 миллиона киловатт-час, а на солнечных электростанциях на 476,9 миллиона киловатт-час.

Доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии за этот период составила около 14 процентов", - говорится в публикации министра.

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