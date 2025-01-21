Горнодобывающая отрасль сталкивается с дефицитом поставок на фоне растущего спроса на медь – гендиректор Teck

БАКУ/Trend/ - Глобальный переход к экологически чистой энергетике и электрификации делает критически важные минералы основой промышленного развития, однако проблемы с поставками могут замедлить прогресс.

Об этом заявил президент и генеральный директор канадской ресурсной компании Teck Джонатан Прайс, на панели «Геоэкономика энергетики и материалов» в рамках Всемирного экономического форума (WEF) в Давосе, передает Trend.

«Сейчас отличное время для горнодобывающей отрасли из-за высокого спроса, обусловленного энергетическим переходом», – отметил Прайс. «Критически важные минералы лежат в основе всех мегатрендов – от электрификации до искусственного интеллекта. Например, в секторе меди, одном из крупнейших и самых зрелых рынков критических минералов, спрос, по прогнозам, вырастет на 25% в течение следующего десятилетия и на 40% к 2040 году».

Тем не менее, по словам Прайса, существующие проблемы с поставками становятся основным препятствием. «Действующие шахты сталкиваются с падением содержания полезных ископаемых, а новые месторождения расположены на большей глубине, имеют низкое содержание минералов и находятся в сложных географических зонах. Будущие шахты, например, на высоте более 5 000 метров в Аргентине, представляют невероятные трудности для строительства и эксплуатации», – добавил он.

По его словам, увеличивают затраты и общественные ожидания, включая необходимость строительства опреснительных установок, использования возобновляемых источников энергии и соблюдения строгих экологических стандартов. Прайс подчеркнул, что эти меры необходимы, но требуют более предсказуемых процессов получения разрешений.

«Мы не предлагаем сокращать проверки в области экологии или взаимодействия с сообществами, но правительства должны создать надежные регуляторные механизмы для ускорения процесса разрешений», – заявил он. «Индустриальные стратегии должны демонстрировать поддержку инвестиций в добычу полезных ископаемых, а для реализации устойчивых проектов необходим приток капитала».

Прайс также указал на необходимость пересмотра механизмов ценообразования на сырьевые товары. «Текущие рынки ориентируются на баланс спроса и предложения сегодняшнего дня, а не на будущие потребности, что усложняет привлечение капитала для долгосрочного развития», – пояснил он.

По его словам, горнодобывающая отрасль нуждается в скоординированных усилиях правительств, сообществ и инвесторов для обеспечения поставок критически важных минералов, которые имеют решающее значение для глобального энергетического перехода.

X: @Lyaman_Zeyn