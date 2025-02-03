SOCAR и Yokogawa Europe B.V. обсудили вопросы энергоэффективности и декарбонизации

БАКУ/Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и Yokogawa Europe B.V. обсудили вопросы энергоэффективности, цифровизации и декарбонизации.

Обсуждения прошли в рамках исполнительного семинара, организованного с участием стратегических руководителей и ведущих специалистов SOCAR в рамках подписанного между компаниями Меморандума о взаимопонимании.

В ходе семинара были обсуждены вопросы оптимизации, модернизации и расширения downstream-цепочки добавленной стоимости, а также энергоэффективности, цифровизации и декарбонизации. Прошла активная дискуссия и обмен мнениями по этим ключевым темам, что способствовало дальнейшему укреплению сотрудничества между сторонами.

Отметим, что SOCAR занимается разведкой нефтяных и газовых месторождений, добычей, переработкой и транспортировкой нефти, газа и газового конденсата, реализацией нефти и продуктов нефтехимии на внутреннем и международном рынках, поставками природного газа промышленным предприятиям и населению в Азербайджане, а также в Европу.

Компания ведет различную деятельность в таких странах, как Турция, Грузия, Румыния, Швейцария, Германия и Украина, включая торговую деятельность преимущественно в Швейцарии, Сингапуре и Нигерии.

X: @Lyaman_Zeyn