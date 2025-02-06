SOCAR и Crescent Petroleum изучают возможности для сотрудничества

БАКУ/Trend/ - Обсуждены потенциальные возможности для сотрудничества между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и Crescent Petroleum, сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

Как сообщается, президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с генеральным директором Crescent Petroleum Маджидом Джафаром. Стороны обменялись информацией о деятельности своих компаний.

Во время встречи стороны обсудили широкий спектр возможностей для сотрудничества в различных областях энергетического сектора.

Отметим, что SOCAR занимается разведкой нефтяных и газовых месторождений, добычей, переработкой и транспортировкой нефти, газа и газового конденсата, реализацией нефти и продуктов нефтехимии на внутреннем и международном рынках, поставками природного газа промышленным предприятиям и населению в Азербайджане, а также в Европу.

Компания ведет различную деятельность в таких странах, как Турция, Грузия, Румыния, Швейцария, Германия и Украина, включая торговую деятельность преимущественно в Швейцарии, Сингапуре и Нигерии.

Crescent Petroleum — крупнейшая частная нефтегазовая компания Ближнего Востока, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов. Основанная в 1971 году, компания базируется в Шардже, ОАЭ. По состоянию на 2023 год Crescent Petroleum подписала три 20-летних контракта с Министерством нефти Ирака, подтвердив свою приверженность развитию энергетического сектора страны.

Помимо основной деятельности, Crescent Petroleum является основателем и крупнейшим акционером Dana Gas — первой и крупнейшей в регионе публичной частной газовой компании.

Компания входит в состав Crescent Group, наряду с Crescent Enterprises — многонациональной корпорацией со штаб-квартирой в ОАЭ.