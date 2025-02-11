БАКУ /Trend/ - Утвержден бюджет Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) на 2025 год.

Об этом во вторник сообщили Trend в SOCAR.

Сегодня состоялось очередное заседание Наблюдательного совета SOCAR. На заседании под председательством председателя Наблюдательного совета, министра экономики Микаила Джаббарова был обсужден проект бюджета компании на 2025 год, представленный президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и вице-президентом Зауром Гурбановым.

После обсуждения был утвержден бюджет SOCAR на 2025 год.

На заседании также были обсуждены другие вопросы, включенные в повестку дня.