Азербайджан может в два раза увеличить добычу нефти со зрелых месторождений – BCG

БАКУ/Trend/ - Добыча нефти со зрелых месторождений Азербайджана может быть увеличена даже в два раза.

Об этом сказал в среду Trend управляющий директор и партнер Boston Consulting Group (BCG) Владимир Рогов.

Он отметил, что большая часть зрелых нефтяных месторождений Азербайджана достигла своих пиковых значений много лет назад.

«Энергодобывающий сектор страны уже сталкивается с серьезными вызовами: добыча нефти демонстрирует признаки снижения, а добыча газа приближается к плато. В отличие от мировой практики на более молодых месторождениях, эти активы пока не смогли в полной мере воспользоваться современными технологиями добычи. Активное внедрение таких технологий поможет раскрыть максимальный потенциал месторождений, продлить срок их эксплуатации и увеличить объемы добычи без необходимости новых крупных капиталовложений», - сказал В.Рогов.

Управляющий директор напомнил, что в ходе недавнего международного исследования компании BCG, посвященного проблематике снижения прибыльности в нефтегазовой отрасли, были выработаны стратегии, способствующие повышению производства при сокращении затрат.

«Вот некоторые из выводов исследования:

- Ожидается, что эксплуатационные расходы в добыче достигнут $700 млрд в год к 2030 году, при этом инфляция затрат за период с 2020 года уже выросла на 25%;

- Несмотря на инициативы по сокращению расходов, многие компании испытывают трудности с достижением устойчивого эффекта;

- Структурированный подход может обеспечить снижение затрат до 30%», - сказал он.

По словам В. Рогова, подходы, изложенные в исследовании BCG, направлены на минимизацию потерь добычи и незапланированных простоев в рамках существующих операционных возможностей, а также позволяют выявить дополнительный потенциал производительности за счет передовых технологий добычи и операционных стратегий.

Он подчеркнул, что для Азербайджана это еще более актуально, чем для иностранных нефтегазовых компаний.

«Зрелые месторождения страны обладают огромным нереализованным потенциалом, при этом усилия по оптимизации добычи и снижению затрат находятся пока еще на начальном этапе. Мы только лишь начинаем собирать «низко висящие плоды» в области повышения эффективности добычи и сокращения затрат. Для мировой нефтегазовой индустрии рост добычи за счет мер повышения эффективности может составить, как правило, 2–5%.

Однако возможности Азербайджана в этом смысле уникальны: благодаря историческим особенностям и состоянию зрелых месторождений увеличение добычи даже в два раза может быть во многих случаях вполне достижимо. Оптимизация добычи, сокращение затрат и восстановление активов обеспечат максимально эффективное использование существующих запасов. Таким образом, по мере того как добыча нефти и газа достигает плато, стратегии оптимизации могут сыграть ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности и формировании будущего энергетического сектора», - заключил он.

Отметим, что, по данным министерства энергетики Азербайджана, в 2024 году добыча нефти и конденсата составила 29,1 миллиона тонн, из которых 24,4 миллиона тонн было экспортировано.

Доказанные запасы нефти в Азербайджане по состоянию на 1 января 2025 года составляют 7 миллиардов баррелей.

На блок «Азери-Чигар-Гюнешли» приходится большая часть добываемой в Азербайджане нефти. По оценкам, в 2024 году добыча нефти с АЧГ составила всего 125 миллионов баррелей, а в 2025 году ожидается дальнейшее сокращение до 123 миллионов баррелей.