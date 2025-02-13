Оператор IGB о подготовке к работе с расширенной мощностью (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Компания ICGB, которая является оператором интерконнектора Греция-Болгария (IGB), активно готовится к будущему росту спроса, совершенствуя техническую и операционную готовность, сообщили в ответ на запрос Trend в компании.

"ICGB строго следует Регламенту CAM, который требует проведения рыночных тестов каждые нечетные годы для оценки спроса на расширение пропускной способности. Компания активно готовится к росту спроса, чтобы обеспечить эффективное управление увеличенной мощностью газопровода IGB при его возникновении", – заявили в ICGB.

В компании отметили, что ведется работа в направлении стратегических краткосрочных планов по увеличению мощности с текущих 3 миллиардов кубометров в год до 5 миллиардов кубометров в год.

"Технический проект газоизмерительной станции в Старой Загоре уже завершен и проходит проверку соответствующими органами. Технические спецификации для обеих газоизмерительных станций газопровода находятся на финальной стадии разработки и станут основой для тендера на проектирование, закупку и строительство (EPC) после получения корпоративных одобрений и решений акционеров.

В сотрудничестве с операторами газотранспортных систем (TSO), которые задействованы в реализации инициативы "Вертикальный газовый коридор" мы активно работаем над привлечением грантового финансирования от ЕС. Это направлено на повышение инвестиционной безопасности, а также поддержание конкурентоспособного тарифного уровня ICGB. Параллельно рассматриваются альтернативные варианты финансирования, включая американские гранты и местные финансовые ресурсы", – добавили в компании.

В ICGB также подчеркнули, что их стратегия закупок для расширения уже полностью разработана, и в ближайшее время компания готовится к запуску тендерного процесса.

"Вместе с этим руководство ICGB сосредоточено на обеспечении необходимого финансирования, чтобы гарантировать успешную реализацию проекта", – заявили в компании.

Отметим, что IGB позволяет Болгарии подключаться к Южному газовому коридору и является частью "Вертикального газового коридора". Газопровод укрепляет энергетическую связанность и безопасность в регионе, предоставляя доступ к природному газу из новых, диверсифицированных источников. На данный момент газопровод функционирует с мощностью 3 миллиардов кубометров в год с потенциальным расширением до 5 миллиардов кубометров в год. Интерконнектор покрывает около 70 процентов внутреннего потребления природного газа в Болгарии и обеспечивает надежный маршрут для поставок в ключевые рынки, такие как Молдова и Украина.

X: @Lyaman_Zeyn