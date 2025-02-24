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Вырос объем производства на солнечных электростанциях в Азербайджане

Энергетика Материалы 24 февраля 2025 04:20 (UTC +04:00)
Вырос объем производства на солнечных электростанциях в Азербайджане

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В январе этого года в Азербайджане солнечные электростанции выработали 16 миллионов кВтч электроэнергии.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат.

По данным, это на 13,1 млн кВтч, или в 5,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Отметим, что в январе 2025 года в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в стране было произведено продукции и оказано услуг на сумму 342,9 миллиона манатов.

За отчетный период объем произведенной продукции в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов составил 45,8 млн манатов.

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