Началось предварительное проектирование второй фазы разработки месторождения «Абшерон» (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Начался этап Front End Engineering Design (предварительное проектирование - FEED) для второй фазы разработки месторождения "Абшерон", сообщили Trend в бакинском офисе TotalEnergies.

"Этап FEED для второй фазы разработки месторождения (полномасштабная разработка – FFD) стартовал в начале 2025 года с целью достижения готовности к принятию окончательного инвестиционного решения (FID) в течение года", – отметили в компании.

В TotalEnergies также подчеркнули, что поддерживается стабильный и безопасный уровень добычи в рамках первого этапа разработки месторождения "Абшерон", который функционирует с июля 2023 года, обеспечивая добычу 1,5 миллиарда кубометров газа в год и 12 000 баррелей конденсата в сутки.

Отметим, что месторождение "Абшерон" расположено на шельфе Каспийского моря, в 100 километрах к юго-востоку от Баку и в 25 километрах к северо-востоку от "Шах Дениз".

Добыча газа и конденсата с "Абшерона" ведется с июля 2023 года операционной компанией JOCAP на основании проекта ранней добычи с одной глубоководной скважины.

По договоренности с партнерами, SOCAR выкупает этот газ, а конденсат идет в нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан.

X: @Lyaman_Zeyn