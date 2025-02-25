На Бакинском НПЗ будет построена новая азотно-кислородная установка (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - На Нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева планируется строительство новой установки по производству азотно-кислородной смеси, сообщили в ответ на запрос Trend в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

"Кроме того, будет продолжена реализация программы трансформации, направленной на соответствие завода современным промышленным стандартам и повышение эффективности производства. Данная программа предусматривает расширение использования инновационных технологий, совершенствование систем управления и увеличение общей эффективности", – заявили в компании.

В SOCAR также отметили, что на НПЗ имени Гейдара Алиева внедряется программа управления эффективностью активов (APM) с целью повышения результативности производственных процессов за счет современных управленческих стратегий.

"Эта программа нацелена на оптимизацию управления активами, обеспечение стабильной эксплуатации промышленного оборудования и своевременное устранение неисправностей. Она будет способствовать повышению безопасности, устойчивости и эффективности производственных процессов на заводе", – подчеркнули в Государственной нефтяной компании.

Отметим, что Нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева, производя бензин, авиационный керосин, дизельное топливо, нефтяной кокс, мазут и другие нефтепродукты, удовлетворяет основную часть спроса внутреннего рынка.

X: @Lyaman_Zeyn