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Азербайджан и Сомали подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в нефтегазовой сфере

Энергетика Материалы 27 февраля 2025 12:25 (UTC +04:00)

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в нефтегазовой сфере между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством нефти и минеральных ресурсов Федеративной Республики Сомали.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на своей странице в соцсети X министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"Мы оценили возможности создания энергетического партнерства с министром нефти и минеральных ресурсов Федеративной Республики Сомали Дахиром Шире Мохамедом. Мы подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в нефтегазовой сфере между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством нефти и минеральных ресурсов Федеративной Республики Сомали. Это соглашение является важным шагом в развитии сотрудничества, опираясь на богатый опыт Азербайджана в реализации нефтегазовых проектов", - написал министр.

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