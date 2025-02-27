Азербайджан и Сомали оценили возможности потенциального партнерства в энергетике

БАКУ /Trend/ - Обсуждены возможности потенциального партнерства в области энергетики между Азербайджаном и Сомали.

Как сообщили Trend в министерстве экономики Азербайджана, обсуждения прошли во время встречи заместителя министра экономики Анара Ахундова с министром нефти и минеральных ресурсов Сомали Дахиром Шире Мохамедом.

Было отмечено, что на встрече обсуждались возможности развития двусторонних экономических связей и потенциального партнерства в энергетической сфере.

Стороны подчеркнули целесообразность продолжения контактов с целью поддержки развития взаимовыгодных экономических связей между двумя странами, а также осуществления обмена опытом в областях, представляющих взаимный интерес.

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