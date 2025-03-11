Чехия заинтересована в присоединении к проекту по поставкам азербайджанского газа - министерство (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Чешская Республика заинтересована к присоединению к инициативе газотранспортного коридора "Кольцо солидарности" (Solidarity Ring), сообщил Trend источник в министерстве промышленности и торговли Чехии.

По словам источника, в целом Чехия поддерживает все проекты, направленные на диверсификацию, и признает важность альтернативных маршрутов поставок.

"Хотя мы не являемся непосредственными участниками или подписантами так называемого "Кольца солидарности", мы, безусловно, заинтересованы в этом, особенно с учетом доступных мощностей на нашей точке соединения со Словакией, которая играет ключевую роль в данной инициативе", – отметил собеседник агентства.

Напомним, что Меморандум о взаимопонимании, поддерживающий реализацию инициативы "Кольцо солидарности", был подписан 25 апреля 2023 года в Софии (Болгария).

Документ определяет направления сотрудничества между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и четырьмя операторами газотранспортных систем: Bulgartransgaz (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия) и Eustream (Словакия) для поставок дополнительного газа из Азербайджана в Европу. Эти объемы будут транспортироваться через модернизированные газотранспортные системы Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии в рамках "Кольца солидарности".

Пропускная способность данной инфраструктуры может достигать 5–9,5 млрд кубометров газа в год. Реализация инициативы возможна к концу 2026 года при наличии необходимой финансовой поддержки со стороны ЕС.

X: @Lyaman_Zeyn