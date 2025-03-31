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И.о. помощника министра нефти и газа Сербии посетит Азербайджан

Энергетика Материалы 31 марта 2025 11:23 (UTC +04:00)
И.о. помощника министра нефти и газа Сербии посетит Азербайджан
Фото: Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Исполняющий обязанности помощника министра нефти и газа Сербии Саша Кокович посетит Азербайджан, сообщил Trend дипломатический источник.

«Он примет участие в заседании Консультативного совета Южного газового коридора, которое состоится в Баку 4 апреля», – отметил источник.

Отметим, что Баку примет 11-е заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору 4 апреля этого года.

Южный газовый коридор (ЮГК) транспортирует природный газ из Каспийского региона в Европу.

ЮГК включает три основные трубопроводные системы: Южно-Кавказский газопровод (SCP), Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP). Начальная пропускная способность коридора составляет 10 миллиардов кубометров в год с возможностью увеличения до 20 миллиардов кубометров.

X: @Lyaman_Zeyn

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