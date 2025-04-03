В Баку пройдут министерские заседания Консультативного совета Южного газового коридора и Консультативного совета по зеленой энергии

БАКУ /Trend/ - 4 апреля в Баку пройдут 11-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 3-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.
Как сообщили Trend в минэнерго, в заседании примут участие 24 страны, включая Азербайджан и Евросоюз, 7 международных финансовых институтов и 42 энергетические компании, а также министры, заместители министров и другие высокопоставленные представители.
После сессии открытия заседания министерская сессия продолжится пленарными сессиями на темы «Южный газовый коридор: успешная эксплуатация Южного газового коридора, прогресс в развитии и последующие шаги» и «Проекты зеленой энергии и зеленые энергетические коридоры».
Кроме того, в рамках Консультативного совета пройдут 2-я министерская встреча по передаче и торговле зеленой энергией между Азербайджаном, Турцией, Грузией и Болгарией, неформальная встреча Руководящего комитета/министерская встреча по Зеленому энергетическому коридору Каспий – Черное море – Европа и круглый стол по развитию морской ветроэнергетики между Азербайджаном и Европейским Союзом.
В ходе мероприятия предусматривается подписание документов о сотрудничестве в энергетической сфере.
В завершение состоится пресс-конференция по итогам 11-й министерской встречи в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 3-й министерской встречи в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.
Напомним, что министерская встреча в рамках Консультативного совета Южного газового коридора проводится с февраля 2015 года.
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