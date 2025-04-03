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Замминистра энергетики Северной Македонии посетит Азербайджан

Энергетика Материалы 3 апреля 2025 15:59 (UTC +04:00)
Замминистра энергетики Северной Македонии посетит Азербайджан
Фото: Miroslav Labudovikj/Facebook

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Заместитель министра энергетики, горнодобывающей промышленности и полезных ископаемых Северной Македонии Мирослав Лабудовик посетит Азербайджан, сообщил Trend дипломатический источник.

«Он примет участие в заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку 4 апреля», - сказал источник.

Отметим, что Баку примет 11-е заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору 4 апреля этого года.

Южный газовый коридор (ЮГК) транспортирует природный газ из Каспийского региона в Европу.

ЮГК включает три основные трубопроводные системы: Южно-Кавказский газопровод (SCP), Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP). Начальная пропускная способность коридора составляет 10 миллиардов кубометров в год с возможностью увеличения до 20 миллиардов кубометров.

X: @Lyaman_Zeyn

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