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Италия признает ключевую роль Южного газового коридора в обеспечении энергетического перехода

Энергетика Материалы 4 апреля 2025 14:04 (UTC +04:00)
Италия признает ключевую роль Южного газового коридора в обеспечении энергетического перехода
Фото: TAP/X

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Италия признает ключевую роль Южного газового коридора в обеспечении энергетического перехода и безопасности поставок.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала заместитель министра окружающей среды и энергетической безопасности Италии Ванния Гава на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии в Баку.

«Трансадриатический газопровод (TAP), соединяя Европу с Каспийским регионом и Северной Африкой, способствует укреплению роли Италии как стратегического энергетического хаба. Мы уже начали процесс увеличения мощности газопровода», — отметила Гава.

Отметим, что сегодня в Баку проходит 11-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 3-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

В заседании принимают участие 24 страны, включая Азербайджан и Евросоюз, 7 международных финансовых институтов и 42 энергетические компании, а также министры, заместители министров и другие высокопоставленные представители.

В ходе мероприятия предусматривается подписание документов о сотрудничестве в энергетической сфере.

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