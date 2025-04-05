Добыча газа на месторождении South Pars увеличится

БАКУ /Trend/ - До 20 апреля добыча на совместном с Катаром газовом месторождении South Pars (в Катаре — Северный Купол) увеличится на 3 миллиона кубометров в сутки.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщил местным СМИ исполнительный директор Иранской компании Petropars Хамидрза Сегафи.

По его словам, в ближайшее время планируется завершить эксплуатационные работы на 8-й скважине на платформе B 11-й фазы газового месторождения South Pars.

Сегафи добавил, что это считается важным достижением в развитии 11-й фазы газового месторождения и увеличении добычи газа.

Представитель компании отметил, что на скважине, где проведены буровые работы на глубину более 4,2 тысячи метров, проводится очистка.

Добавим, что газовое месторождение South Pars (Северный купол в Катаре) является совместным газовым месторождением Ирана и Катара. Сообщается, что запасы газа на этом месторождении составляют 51 триллион кубометров, из которых можно добыть 36 триллионов кубометров. Доля Ирана на этом месторождении составляет 14 триллионов кубометров газа, 18 миллиардов баррелей газового конденсата.

Иран контролирует 24 фазы месторождения и начал добычу в 2002 году. В настоящее время страна ежедневно добывает 700 миллионов кубометров газа с разных фаз месторождения. Общие инвестиции Ирана в проект оцениваются в 90 миллиардов долларов. Около 33% добываемого газа с месторождения принадлежит Ирану. Развитие фаз на иранской стороне осуществлялось силами Ирана, в то время как катарская сторона привлекала в основном иностранные компании.

Французская Total и китайская CNPCI отказались от работы на 11-й фазе месторождения South Pars из-за санкций США против Ирана. В результате, вся деятельность на этом этапе была передана иранской компании Petropars.

На 11-й фазе предусмотрена эксплуатация двух платформ (A и B). После выхода обеих платформ на полную мощность суточная добыча составит 2 миллиарда кубических футов (около 56,6 миллиона кубометров) богатого газа. Иран начал добычу 10-12 миллионов кубометров богатого газа с 11-й фазы с 11 августа 2023 года.

По данным на конец января 2025 года, с 11-й фазы месторождения было добыто 6,37 миллиарда кубометров богатого газа.