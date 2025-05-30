В SOCAR состоялось открытие Учебного полигона по подъему грузов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 30 мая на Зыхском строительного-монтажном участке треста "Нефтгазтикинти" состоялось открытие "Учебного полигона по подъему грузов", построенного в соответствии с передовым опытом по инициативе Управления по обучению, образованию и сертификации Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

Согласно информации, на мероприятии, в котором приняла участие вице-президент компании Зиба Мустафаева, был проведен осмотр территории полигона для проведения учений по профессиям "сигнальщик", "петельщик" и "такелажник". Здесь была представлена информация об используемых крановых операциях, грузоподъемном оборудовании и других технических возможностях, а также продемонстрированы практические занятия.

В рамках мероприятия также было сообщено о работе, проводимой в области охраны труда, безопасности и развития человеческого капитала, подчеркнута важность этой инициативы, направленной на повышение безопасности при погрузочно-разгрузочных операциях.

Тренинги, которые будут аккредитованы Ассоциацией инженеров подъемного оборудования (LEEA), обеспечат участникам международно признанные сертификаты.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!