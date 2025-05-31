Азербайджанский газ — ключ к выгодным ценам на газ в Болгарии

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский природный газ продолжает играть ключевую роль в обеспечении благоприятных цен на газ на болгарском рынке, сообщает в субботу Trend со ссылкой на заявление Комиссии по регулированию энергетики и водного хозяйства Болгарии (EWRC).

Комиссия установила цену на природный газ на июнь в размере 64,32 болгарских лева за мегаватт-час (MWh), без учета стоимости доступа, транспортировки, акциза и НДС. По этой цене государственная компания Bulgargaz будет поставлять газ конечным поставщикам и предприятиям, лицензированным на производство и передачу тепловой энергии.

Как отмечает EWRC, цена была определена после детального анализа обновленных данных, представленных Bulgargaz. Ключевым элементом ценовой формулы стало включение полного объема азербайджанского газа, поставляемого по интерконнектору Греция–Болгария (IGB) в рамках долгосрочного контракта с Азербайджаном.

«Эти объемы покрывают значительную часть энергетических потребностей Болгарии и играют важную роль в обеспечении благоприятной цены на природный газ», — говорится в заявлении комиссии.

Помимо азербайджанских поставок, Bulgargaz также заключила два контракта на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с международными трейдерами.

Отметим, что интерконнектор Греция–Болгария соединяет Болгарию с Южным газовым коридором и входит в состав Вертикального газового коридора. Газопровод усиливает энергетическую связанность и безопасность в регионе, обеспечивая доступ к природному газу из новых и диверсифицированных источников. В настоящее время он работает с пропускной способностью 3 млрд кубометров в год, с возможностью увеличения технической мощности до 5 млрд кубометров. Интерконнектор обеспечивает около 70 процентов внутреннего потребления природного газа в Болгарии и служит надежным маршрутом для диверсифицированных поставок на ключевые рынки, такие как Молдова и Украина.

X: @Lyaman_Zeyn