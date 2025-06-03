Еврокомиссия нацелена на углубление энергетического партнерства с Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - Участие Европейской комиссии в Бакинской энергетической неделе направлено на продвижение энергетического партнерства между ЕС и Азербайджаном, сказал Trend представитель Еврокомиссии на полях мероприятия.

"Европейскую комиссию на Бакинской энергетической неделе представляет директор по вопросам энергетической безопасности и международным отношениям Кристина Лобильо Борреро. Это событие предоставляет своевременную возможность подвести итоги различных инициатив и обсудить дальнейшие шаги. Участие Комиссии направлено на развитие партнерства ЕС и Азербайджана в сфере энергетики, охватывающего поставки газа по Южному газовому коридору, развитие потенциала в области возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности и борьбу с выбросами метана. Ускорение энергетического перехода неразрывно связано с укреплением энергетической безопасности", — отметил источник.

Комментируя проекты Каспийского "зеленого" энергетического коридора и подводного кабеля через Черное море, предполагающие транспортировку "зеленой" энергии при участии Азербайджана, представитель ЕС подчеркнул, что в рамках Черноморской стратегии Евросоюз рассматривает "зеленые" энергетические связи как возможность для стимулирования торговли электроэнергией в регионе, углубления интеграции рынков и формирования расширенного энергетического союза.

"Это позволит обеспечить более широкую интеграцию возобновляемых источников в энергетические системы, а также укрепить энергетическую безопасность и доступность энергии", - добавил он.

Поддержка Еврокомиссии государствам-членам в переходе на альтернативные источники энергии

Как отметил источник, ЕС оказывает поддержку своим государствам-членам в процессе энергетического перехода, учитывая национальные особенности в части потребностей в поставках и доступных альтернативах.

"Использование Россией энергоресурсов в качестве оружия напрямую затронуло домохозяйства и бизнес в Европе, вызвав беспрецедентные риски для безопасности и нестабильность на энергетических рынках. Меры, представленные в Дорожной карте, будут внедряться поэтапно и в тесной координации с государствами-членами, с учетом национальных особенностей в части потребностей в поставках и доступных альтернативах. Такой подход позволит минимизировать влияние на цены, стабилизировать рынки за счет безопасных и предсказуемых альтернативных поставок, а также обеспечить правовую определенность. Все предлагаемые меры будут сопровождаться устойчивыми усилиями по обеспечению альтернативных поставок, в том числе через совместные закупки и оптимизацию использования существующей газовой инфраструктуры. Эти меры также будут соответствовать целям ЕС по "чистому" энергетическому переходу. Тесная координация между Еврокомиссией и государствами-членами при подготовке к завершению действия соглашения о транзите российского газа через Украину в декабре 2024 года показала, что согласованные подготовительные действия, усилия по диверсификации и поэтапный отказ от российских импортов являются ключевыми для обеспечения безопасности поставок, ценовой стабильности и предсказуемости рынка", - заявил представитель ЕС.

Европейская сеть операторов водородной инфраструктуры (ENNOH)

Источник также отметил, что создание Европейской сети операторов водородной инфраструктуры — ENNOH (European Network of Network Operators for Hydrogen) — стало важной вехой в развитии специализированной водородной инфраструктуры в Европе.

"Это отражает нашу приверженность созданию основ для функционирования полноценного рынка водорода, отличного от традиционных газовых систем. ENNOH создается в рамках нового пакета законов ЕС о рынке водорода и декарбонизированного газа как независимая ассоциация операторов сетей передачи водорода. В ее обязанности входят предоставление технической экспертизы для будущих сетевых кодексов, разработка необязательного к исполнению общеевропейского десятилетнего плана развития водородной сети (Ten-Year Network Development Plan) и координация трансграничного планирования. Это поможет определить потребности в инвестициях и обеспечить согласованное развитие водородной инфраструктуры на территории всего Европейского союза", - добавил представитель ЕС.

Отметим, что правовая база предусматривает специальные меры по обеспечению независимости ENNOH от существующего газового сектора. Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) временно сохранит ограниченные полномочия в сфере планирования водородной инфраструктуры на переходный период, пока формируется ENNOH. Однако эта временная мера не подразумевает структурного пересечения или совместного управления.