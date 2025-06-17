Азербайджан увеличил производство электроэнергии
В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в январе-мае 2025 года произведено продукции и оказано услуг на сумму 1,518 миллиарда манатов.
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