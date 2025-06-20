В Азербайджане сократилось производство нефтяного битума и нефтяного кокса
В Азербайджане за январь–май зафиксировано снижение производства нефтяного битума и нефтяного кокса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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