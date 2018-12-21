Официальный курс маната к мировым валютам на 21 декабря

21 декабря 2018 09:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 декабря установлен на уровне 1,7 и 1,9455 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют

21.12.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9455

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2086

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0447

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8016

1 бразильский реал

1 BRL

0.4422

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1185

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1514

1 чешская крона

1 CZK

0.0755

1 чилийский песо

1 CLP

0.2460

1 китайский юань

1 CNY

0.2467

1 датская крона

1 DKK

0.2606

1 грузинский лари

1 GEL

0.6379

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2172

1 индийская рупия

1 INR

0.0243

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1500

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0117

100 иранских риалов

100 IRR

0.0040

1 шведская крона

1 SEK

0.1893

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7213

1 израильский шекель

1 ILS

0.4518

1 канадский доллар

1 CAD

1.2583

1 кувейтский динар

1 KWD

5.5919

1 казахский тенге

1 KZT

0.0046

1 киргизский сом

1 KGS

0.0243

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1127

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4068

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0855

1 молдавская лея

1 MDL

0.0984

1 египетский фунт

1 EGP

0.0949

1 норвежская крона

1 NOK

0.1959

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0203

1 польский злотый

1 PLN

0.4542

1 российский рубль

1 RUB

0.0250

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2417

1 саудовский риал

1 SAR

0.4530

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3616

1 турецкая лира

1 TRY

0.3227

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0553

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1804

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0618

100 японских иен

100 JPY

1.5262

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1517

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