Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение в 1,2 раза

24 декабря 2018 16:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в понедельник на депозитном аукционе привлек у азербайджанских банков 350 миллионов манатов, передает Trend со ссылкой на сообщение ЦБА.

Согласно информации, спрос на аукционе составил 433 миллиона манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 8,92 процента.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

Официальный курс на 24 декабря составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @TalehMursagulov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Определены сроки проведения в Баку заседания Совместного мониторингового комитета ОПЕК+
Энергетика 16:38
Азербайджан становится привлекательным туристическим направлением для граждан России – Бочарников
Туризм 15:52
Журналист Trend награждена дипломом за подготовку материалов о российско-азербайджанских отношениях (ФОТО)
Общество 15:50
Свыше половины экспорта Азербайджана приходится на промышленный сектор - министр
Бизнес 15:39
2018-ый запомнится годом больших изменений и новшеств в бизнес-среде Азербайджана - замминистра
Бизнес 15:27
В азербайджанском секторе Каспия сдана в эксплуатацию новая платформа (ФОТО)
Энергетика 15:06
Лента новостей
В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация книги и фильма посвященных 15 летнему периоду президентства Ильхама Алиева
Политика 17:38
В Азербайджане из оборота изъято свыше 3,5 тыс. поддельных манатов
Происшествия 17:15
Утверждены новые правила приема в вузы Азербайджана
Общество 17:09
Посол Сирии: Политика США на Ближнем Востоке провалилась
Арабские страны 17:03
В Баку строятся новые линии ливневой канализации (ФОТО)
Общество 17:00
Парламентская коалиция Израиля объявила самороспуск: выборы через четыре месяца
Израиль 16:53
В Азербайджане около 200 пациентов были обследованы с целью выявления инфекционных заболеваний
Общество 16:51
Танцующие небеса в Баку (ФОТО)
Культура 16:44
Россия надеется, что США и КНДР в 2019 году ускорят налаживание отношений
Россия 16:41