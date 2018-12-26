Цены на драгоценные металлы в Азербайджане повысились

26 декабря 2018 09:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на драгоценные металлы в Азербайджане повысились, сообщает Trend в среду со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 26 декабря подорожала по сравнению с предыдущим днем на 6,9275 маната, составив 2163,4455 маната, серебра - на 0,0724, до 25,1938 маната, платины - на 5,882 маната, до 1341,793 маната, палладия - на 7,0805, до 2122,7645 маната.

Название

26.12.2018

25.12.18

Золото

XAU

2163,4455

2156,518

Серебро

XAG

25,1938

25,1214

Платина

XPT

1341,793

1335,911

Палладий

XPD

2122,7645

2115,684

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 26 декабря составляет 1,7 AZN/USD.

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