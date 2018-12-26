Центробанк Азербайджана огласил ожидаемый в 2018 году уровень инфляции

26 декабря 2018 14:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году среднегодовая инфляция в Азербайджане ожидается на уровне 2,3 процента, сообщает в среду Trend со сыслкой на Центральный банк страны.

"Продовольственная инфляция в ноябре немного увеличилась из-за сезонных факторов. Однако низкие темпы изменения цен на непродовольственные товары и платные услуги, а также монетарные факторы нейтрализовали рост инфляции. В результате этого месячная инфляция в ноябре составила 0,6 процента", - говорится в сообщении.

В сообщении ЦБА отмечается, что текущая динамика потребительских цен и стабильный курс маната остаются основными факторами, стабилизирующими инфляционные ожидания. В то же время последовательные решения по смягчению денежно-кредитной политики в текущем году привели к снижению инфляционных ожиданий субъектов рынка.

"В балансе [инфляционных] рисков сохраняется равновесие. Устойчивая макроэкономическая структура играет главную роль в качестве основного стабилизирующего фактора. Однако этот баланс является динамичным, и ряд внешних и внутренних процессов может активировать факторы риска, повышающие инфляцию. Внешние факторы включают в себя неопределенность цен на мировом рынке нефти, колебания обменного курса валют торговых партнеров и рост инфляции в этих странах", - считают в ЦБА.

Согласно сообщению, реформа по подоходному налогу, которая вступает в силу со следующего года, может также увеличить доходы населения и наряду с поддержкой экономического роста, активировать фактор инфляции спроса.

Отметим, что Центральный банк уже снижал свои ожидания по инфляции. Так, если на этот год ЦБА обозначил целевой коридор по инфляции на уровне шести-восьми процентов, то в октябре снизил ожидания до трех-четырех процентов.

По данным Государственного комитета по статистике, инфляция в Азербайджане в январе-ноябре 2018 года составила на 2,3 процента. Цены на продовольственные товары выросли на 1,9 процента, на непродовольственные – 2,7 процента, а стоимость платных услуг повысилась на 2,6 процента.

(Автор: Талех Мурсагулов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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