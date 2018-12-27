Официальный курс маната к мировым валютам на 27 декабря

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 декабря установлен на уровне 1,7 и 1,9354 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют 27.12.2018 1 доллар США 1 USD 1.7 1 евро 1 EUR 1.9354 1 австралийский доллар 1 AUD 1.1999 1 аргентинский песо 1 ARS 0.0441 100 белорусских рублей 100 BYR 0.7901 1 бразильский реал 1 BRL 0.4329 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.4629 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.1171 100 южнокорейских вон 100 KRW 0.1518 1 чешская крона 1 CZK 0.0748 1 чилийский песо 1 CLP 0.2451 1 китайский юань 1 CNY 0.2467 1 датская крона 1 DKK 0.2593 1 грузинский лари 1 GEL 0.6383 1 гонконгский доллар 1 HKD 0.2170 1 индийская рупия 1 INR 0.0242 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2.1525 100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0117 100 иранских риалов 100 IRR 0.0040 1 шведская крона 1 SEK 0.1876 1 швейцарский франк 1 CHF 1.7131 1 израильский шекель 1 ILS 0.4501 1 канадский доллар 1 CAD 1.2509 1 кувейтский динар 1 KWD 5.5951 1 казахский тенге 1 KZT 0.0045 1 киргизский сом 1 KGS 0.0243 100 ливанских фунтов 100 LBP 0.1125 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.4070 1 мексиканский песо 1 MXP 0.0855 1 молдавская лея 1 MDL 0.0991 1 египетский фунт 1 EGP 0.0949 1 норвежская крона 1 NOK 0.1945 100 узбекских сомов 100 UZS 0.0203 1 польский злотый 1 PLN 0.4521 1 российский рубль 1 RUB 0.0247 1 сингапурский доллар 1 SGD 1.2383 1 саудовский риал 1 SAR 0.4531 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2.3595 1 турецкая лира 1 TRY 0.3223 1 тайваньский доллар 1 TWD 0.0552 1 таджикский сомони 1 TJS 0.1804 1 новый туркменский манат 1 TMM 0.4857 1 украинская гривна 1 UAH 0.0624 100 японских иен 100 JPY 1.5316 1 новозеландский доллар 1 NZD 1.1433

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.