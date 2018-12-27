Официальный курс маната к мировым валютам на 27 декабря

27 декабря 2018 09:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 декабря установлен на уровне 1,7 и 1,9354 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют

27.12.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9354

1 австралийский доллар

1 AUD

1.1999

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0441

100 белорусских рублей

100 BYR

0.7901

1 бразильский реал

1 BRL

0.4329

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1171

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1518

1 чешская крона

1 CZK

0.0748

1 чилийский песо

1 CLP

0.2451

1 китайский юань

1 CNY

0.2467

1 датская крона

1 DKK

0.2593

1 грузинский лари

1 GEL

0.6383

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2170

1 индийская рупия

1 INR

0.0242

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1525

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0117

100 иранских риалов

100 IRR

0.0040

1 шведская крона

1 SEK

0.1876

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7131

1 израильский шекель

1 ILS

0.4501

1 канадский доллар

1 CAD

1.2509

1 кувейтский динар

1 KWD

5.5951

1 казахский тенге

1 KZT

0.0045

1 киргизский сом

1 KGS

0.0243

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1125

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4070

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0855

1 молдавская лея

1 MDL

0.0991

1 египетский фунт

1 EGP

0.0949

1 норвежская крона

1 NOK

0.1945

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0203

1 польский злотый

1 PLN

0.4521

1 российский рубль

1 RUB

0.0247

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2383

1 саудовский риал

1 SAR

0.4531

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3595

1 турецкая лира

1 TRY

0.3223

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0552

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1804

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0624

100 японских иен

100 JPY

1.5316

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1433

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