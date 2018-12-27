Серебряные слитки в Азербайджане подорожали

27 декабря 2018 09:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправлено, сообщает Trend в четверг со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 27 декабря подешевела по сравнению с предыдущим днем на 4,964 маната, составив 2158,4815 маната, унция серебра подорожала на 0,37, до 25,5638 маната, платины - на 19,652 маната, до 1361,445 маната, палладия - на 29,971, до 2152,7355 маната.

Название

27.12.2018

26.12.18

Золото

XAU

2158,4815

2163,4455

Серебро

XAG

25,5638

25,1938

Платина

XPT

1361,445

1341,793

Палладий

XPD

2152,7355

2122,7645

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 27 декабря составляет 1,7 AZN/USD.

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