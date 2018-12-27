Серебряные слитки в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправлено, сообщает Trend в четверг со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 27 декабря подешевела по сравнению с предыдущим днем на 4,964 маната, составив 2158,4815 маната, унция серебра подорожала на 0,37, до 25,5638 маната, платины - на 19,652 маната, до 1361,445 маната, палладия - на 29,971, до 2152,7355 маната.
|
Название
|
27.12.2018
|
26.12.18
|
Золото
|
XAU
|
2158,4815
|
2163,4455
|
Серебро
|
XAG
|
25,5638
|
25,1938
|
Платина
|
XPT
|
1361,445
|
1341,793
|
Палладий
|
XPD
|
2152,7355
|
2122,7645
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 27 декабря составляет 1,7 AZN/USD.
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