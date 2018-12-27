Депозитная кампания от Unibank: +3% в подарок

Сейчас открывать депозитный счет в Unibank стало еще более выгодным. В рамках новой кампании Unibank дарит 3% дополнительно. Вы можете воспользоваться кампанией, которая будет активна до конца января и доверить банку свои деньги под очень высокие проценты в манат.

В рамках подарочной депозитной кампании +3%, каждый, кто откроет депозитный счет в манатах до 30 декабря, получит от Unibank +3% годовых. В рамках акции процентная ставка на конец периода по депозиту «Срочный» увеличилась до 13%, а процентная ставка по депозиту «Накопительный» - до 11% годовых.

Кроме того, вы можете воспользоваться депозитом «Проценты вперед» от Unibank, открыть депозитный счет в манатах и получить годовые проценты в тот же день. Годовая процентная ставка при этом составляет 9%.

Какие преимущества вы получаете, открыв депозитный счет в Unibank?

- Вы становитесь одним из более чем 1 миллиона клиентов стабильного, развитого и прибыльного банка страны;

- Вы получаете очень выгодный депозитный процент на рынке (максимум до 13%);

- Ваш депозит страхуется со стороны Азербайджанского фонда страхования вкладов;

- Депозит, находясь в безопасном месте, приносит вам ежегодный доход.

Один из самых лучших и безопасных способов пополнения имеющихся средств – это открытие депозитного счета. Обеспечьте будущее детей, депозитной кампанией от Unibank!

Стоит особо отметить, что верхний порог процентной ставки по депозитам, на которые распространяются гарантии Азербайджанского фонда страхования вкладов, составляет 15%.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az ).

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