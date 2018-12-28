В Азербайджане принято важное решение по закрывшимся банкам

28 декабря 2018 15:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 2019 года операции с активами закрывшихся в Азербайджане банков будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), сообщили Trend в пятницу в министерстве по налогам Азербайджана.

В ведомстве пояснили, что под освобождение от уплаты НДС подпадают активы банков-банкротов, представленные начиная с первого января 2017 года в течение трех лет, то есть до 2020 года.

Это предусмотрено в поправках в Налоговый кодекс Азербайджана, которые вступают в силу с будущего года.

Напомним, что в 2015-2016 годах в Азербайджане закрылись EuroBank, Azerbaijan Credit Bank, Parabank [трансформировался в НБКО], Zaminbank, Dekabank, Kredobank, DemirBank, Кавказский банк развития, Atrabank, Bank of Azerbaijan, Gandjabank, Texnikabank, United Credit Bank и Bank Standard. В настоящее время процесс ликвидации EuroBank, Azerbaijan Credit Bank и Parabank уже завершился.

Лицензии этих банков были отозваны из-за несоответствия их совокупного капитала минимальному требованию регулятора [50 миллионов манатов] и невыполнения обязательств перед кредиторами.

Совокупные объемы активов этих банков составили несколько миллиардов манатов.

Продажей активов закрывшихся банков в Азербайджане занимается Фонд страхования вкладов.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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