Польским компаниям интересны инфраструктурные проекты Азербайджана - министерство (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Польские компании видят возможность участия в инфраструктурных проектах Азербайджана, сказали Trend в министерстве предпринимательства и технологий Польши.

"Польские предприниматели, которые ведут бизнес в Азербайджане, сосредоточились на сферах строительства и агропродовольственной деятельности. Польские компании уделяют пристальное внимание специальным промышленным паркам и промышленным зонам в Азербайджане. Мы видим потенциал сотрудничества в таких областях, как судостроение, переработка отходов, легкая промышленность, производство мебели, а также химическая промышленность, сельское хозяйство, пищевая промышленность и энергетика. Мы также видим возможность участия в инфраструктурных проектах, реализуемых в Азербайджане ", - сказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в Азербайджане зарегистрировано около 20 компаний с польским капиталом.

"Они работают, в частности, в таких секторах, как предоставление услуг и консультаций, производство строительных материалов, сельскохозяйственной продукции, производство гастрономического оборудования, энергетического оборудования и предоставление банковских услуг. Азербайджанское бизнес-сообщество в Польше представлено в основном около 40 предпринимателями, которые работают главным образом в сфере торговли и услуг", - сказали в министерстве.

Говоря далее о привлечении азербайджанских инвестиций, в ведомстве отметили, что Польша с 38-миллионным потребительским рынком является одним из самых привлекательных мест для иностранных инвестиций в Центральной и Восточной Европе.

"В середине 2018 года вступил в силу закон о поощрении новых инвестиций. Он превратил нашу страну в одну большую экономическую зону. Новая система обеспечивает налоговые льготы и государственные субсидии для инвестиций, вложенных в любой точке Польши. Мы ценим заинтересованность азербайджанской стороны в создании коммерческих структур в Польше, о чем свидетельствует открытие Азербайджанского торгового центра в Варшаве ", - сказали в министерстве.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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