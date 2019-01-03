Азербайджанский Kapital Bank предлагает посредством безналичной оплаты выиграть «13-ую зарплату»

БАКУ /Trend/ - Клиенты, получающие зарплату посредством платежных карт Kapital Bank, смогут участвовать в стимулирующей лотерее «13-cü maaş» («Тринадцатая зарплата») и выиграть приз в размере официальной ежемесячной заработной платы. Как передает Trend со ссылкой на сообщение банка, каждая безналичная оплата в размере минимум 10 манат равняется одному шансу в лотерее.

Согласно условиям лотереи, клиенты, совершающие безналичную оплату посредством POS-терминалов и через интернет до 13 января 2019 года, автоматически становятся участниками лотереи. Оплата пошлин, коммунальных услуг и кредита, а также операции Card-to-card не включены в розыгрыш.

Во время проведения тиража, который состоится 16 января 2019 года, 10 участников лотереи выиграют приз в размере получаемой ими официальной зарплаты. Минимальная сумма выигрыша составит 135 манат, а максимальная не превысит 3000 манат. Приз будет переведен на зарплатную карту победителя.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 12 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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