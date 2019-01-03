Bank Respublika разделил комиссии на две части!

БАКУ /Trend/ - Процесс выдачи зарплаты сотрудникам занимает много времени, приносит лишние траты и создаёт Вам кучу проблем? Необходимо решать вопросы, связанные с инкассацией, сбережением и хранением наличных денег? Для решения этих задач, спешите подключиться к зарплатному проекту Bank Respublika.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на банк, в связи с этим, Bank Respublika, уделяющий особое внимание корпоративному банкингу, запускает новую кампанию по зарплатному проекту под названием «Расходы делим пополам», в рамках которого клиенты смогут получит дополнительные преимущества и выгоды.

Согласно условиям кампании, которая продлится до 31 марта 2019 года, подключившиеся к зарплатному проекту Bank Respublika, со дня присоединения к проекту, получат 50-процентную СКИДКУ на все операционные комиссии в течение трех месяцев.

В течение трех месяцев юридические лица смогут получить скидку в 50 процентов на следующие услуги и продукты:

• переводы внутри страны;

• переводы за границу во всех валютах;

• обналичивание со счета по всем валютам;

• комиссия за фонд заработной платы;

• Составление платежных документов по запросу клиентов;

• Плата за оборот POS-терминала;

• Услуга электронной коммерции (E-commerce);

• Выдача справок;

• Выдача чековых книжек;

• Другие транзакционные услуги

Кроме того, клиентам, которые впервые открывают счет в банке, в рамках кампании будет бесплатно предоставлено: открытие счета, зарплатные карты (на пять лет), бизнес-карты, интернет-банкинг, управление счетами и юридические услуги (юридическая поддержка по вопросам, связанным с зарплатным проектом).

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, Facebook-странице банка или по номеру 144.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.