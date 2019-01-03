Bank Respublika разделил комиссии на две части!

БАКУ /Trend/ - Процесс выдачи зарплаты сотрудникам занимает много времени, приносит лишние траты и создаёт Вам кучу проблем? Необходимо решать вопросы, связанные с инкассацией, сбережением и хранением наличных денег? Для решения этих задач, спешите подключиться к зарплатному проекту Bank Respublika.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на банк, в связи с этим, Bank Respublika, уделяющий особое внимание корпоративному банкингу, запускает новую кампанию по зарплатному проекту под названием «Расходы делим пополам», в рамках которого клиенты смогут получит дополнительные преимущества и выгоды.
Согласно условиям кампании, которая продлится до 31 марта 2019 года, подключившиеся к зарплатному проекту Bank Respublika, со дня присоединения к проекту, получат 50-процентную СКИДКУ на все операционные комиссии в течение трех месяцев.
В течение трех месяцев юридические лица смогут получить скидку в 50 процентов на следующие услуги и продукты:
• переводы внутри страны;
• переводы за границу во всех валютах;
• обналичивание со счета по всем валютам;
• комиссия за фонд заработной платы;
• Составление платежных документов по запросу клиентов;
• Плата за оборот POS-терминала;
• Услуга электронной коммерции (E-commerce);
• Выдача справок;
• Выдача чековых книжек;
• Другие транзакционные услуги
Кроме того, клиентам, которые впервые открывают счет в банке, в рамках кампании будет бесплатно предоставлено: открытие счета, зарплатные карты (на пять лет), бизнес-карты, интернет-банкинг, управление счетами и юридические услуги (юридическая поддержка по вопросам, связанным с зарплатным проектом).
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, Facebook-странице банка или по номеру 144.
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