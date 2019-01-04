Официальный курс маната к мировым валютам на 4 января

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на четвертое января установлен на уровне 1,7 и 1,9369 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.
|
Курсы валют
|
04.01.2019
|
1 доллар США
|
1 USD
|
1.7
|
1 евро
|
1 EUR
|
1.9369
|
1 австралийский доллар
|
1 AUD
|
1.1938
|
1 аргентинский песо
|
1 ARS
|
0.0454
|
100 белорусских рублей
|
100 BYR
|
0.7847
|
1 бразильский реал
|
1 BRL
|
0.4522
|
1 дирхам ОАЭ
|
1 AED
|
0.4628
|
1 южноафриканский ранд
|
1 ZAR
|
0.1190
|
100 южнокорейских вон
|
100 KRW
|
0.1513
|
1 чешская крона
|
1 CZK
|
0.0755
|
1 чилийский песо
|
1 CLP
|
0.2444
|
1 китайский юань
|
1 CNY
|
0.2476
|
1 датская крона
|
1 DKK
|
0.2594
|
1 грузинский лари
|
1 GEL
|
0.6361
|
1 гонконгский доллар
|
1 HKD
|
0.2171
|
1 индийская рупия
|
1 INR
|
0.0243
|
1 британский фунт стерлингов
|
1 GBP
|
2.1482
|
100 индонезийских рупий
|
100 IDR
|
0.0119
|
100 иранских риалов
|
100 IRR
|
0.0040
|
1 шведская крона
|
1 SEK
|
0.1888
|
1 швейцарский франк
|
1 CHF
|
1.7212
|
1 израильский шекель
|
1 ILS
|
0.4563
|
1 канадский доллар
|
1 CAD
|
1.2607
|
1 кувейтский динар
|
1 KWD
|
5.6037
|
1 казахский тенге
|
1 KZT
|
0.0045
|
1 киргизский сом
|
1 KGS
|
0.0243
|
100 ливанских фунтов
|
100 LBP
|
0.1133
|
1 малайзийский ринггит
|
1 MYR
|
0.4105
|
1 мексиканский песо
|
1 MXP
|
0.0866
|
1 молдавская лея
|
1 MDL
|
0.0988
|
1 египетский фунт
|
1 EGP
|
0.0949
|
1 норвежская крона
|
1 NOK
|
0.1957
|
100 узбекских сомов
|
100 UZS
|
0.0202
|
1 польский злотый
|
1 PLN
|
0.4513
|
1 российский рубль
|
1 RUB
|
0.0247
|
1 сингапурский доллар
|
1 SGD
|
1.2476
|
1 саудовский риал
|
1 SAR
|
0.4532
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
1 SDR
|
2.3585
|
1 турецкая лира
|
1 TRY
|
0.3122
|
1 тайваньский доллар
|
1 TWD
|
0.0551
|
1 таджикский сомони
|
1 TJS
|
0.1802
|
1 новый туркменский манат
|
1 TMM
|
0.4857
|
1 украинская гривна
|
1 UAH
|
0.0619
|
100 японских иен
|
100 JPY
|
1.5689
|
1 новозеландский доллар
|
1 NZD
|
1.1370
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