БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане повысились, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота четвертого января подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 9,962 маната, составив 2200,2335 маната, серебра - на 0,3749, до 26,8554 маната, платины - на 14,484 маната, до 1364,6665 маната, палладия - на 5,9075 маната, до 2157,2575 маната.

Название 04.01.2019 03.01.2019 Золото XAU 2200,2335 2190,2715 Серебро XAG 26,8554 26,4805 Платина XPT 1364,6665 1350,1825 Палладий XPD 2157,2575 2151,35

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на четвертое января составляет 1,7 AZN/USD.

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