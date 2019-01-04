Цены на банковские металлы в Азербайджане повысились

4 января 2019 09:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане повысились, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота четвертого января подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 9,962 маната, составив 2200,2335 маната, серебра - на 0,3749, до 26,8554 маната, платины - на 14,484 маната, до 1364,6665 маната, палладия - на 5,9075 маната, до 2157,2575 маната.

Название

04.01.2019

03.01.2019

Золото

XAU

2200,2335

2190,2715

Серебро

XAG

26,8554

26,4805

Платина

XPT

1364,6665

1350,1825

Палладий

XPD

2157,2575

2151,35

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на четвертое января составляет 1,7 AZN/USD.

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