БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане повысились, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота четвертого января подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 9,962 маната, составив 2200,2335 маната, серебра - на 0,3749, до 26,8554 маната, платины - на 14,484 маната, до 1364,6665 маната, палладия - на 5,9075 маната, до 2157,2575 маната.
|
Название
|
04.01.2019
|
03.01.2019
|
Золото
|
XAU
|
2200,2335
|
2190,2715
|
Серебро
|
XAG
|
26,8554
|
26,4805
|
Платина
|
XPT
|
1364,6665
|
1350,1825
|
Палладий
|
XPD
|
2157,2575
|
2151,35
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на четвертое января составляет 1,7 AZN/USD.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.